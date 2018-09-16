Cizre belediyesi çöp konteynırlarına estetik bir görünüm kazandırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Faik Arıcan'ın talimatları ile ilçenin temiz ve modern bir görünüm kazanması için çöp konteynırlarına estetik bir görünün kazandırıldı.

Temizlik hizmetlerini daha kaliteli ve sorunsuz biçimde verebilmek için çalışmalarını sürdüren Cizre Belediyesi, şimdi de çöp konteynerlerini yeşillendirerek kente daha estetik bir görünüm kazandırdı. Yol kenarlarında bulunan gri renkli konteynerler çim görünümü çerçevelerle giydirildi. Bu sayede hem çöplerin dışarıdan görülmesi engellenmiş oldu hem de konteynerlerin daha estetik bir görünüme kavuşması sağlandı. Vatandaşların temiz bir ortamda yaşamaları için Belediye tarafından temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Cizre için gece gündüz çalıştıklarını söyleyerek, çöp konteynırlarının yeşil görünümü ile daha estetik ve modern görünüme kavuştuğunu belirtti.