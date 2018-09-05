Cizre Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekibinin kent genelinde sinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Faik Arıcan’ın talimatıyla ilaçlama çalışmalarına devam eden belediye ekipleri kesintisiz sürdürdükleri ilaçlama sayesinde vatandaşların yaz aylarını sinek ve haşerelerden uzak bir şekilde geçirmesini sağladı. Kenar mahallelerde besicilik faaliyeti yapılan mandıra ve ahırlarda devam eden ilaçlama çalışmaları daha sonra sinek larvalarının yoğun olduğu su birikintileri, kanallar ilaçlanarak kontrol altına alındı.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama birimi tarafından yapılan açıklamada ilaçlama çalışmalarının 6 ULV aracı ve 16 personel sırt pompası ile ilçemiz genelinde haşere ile mücadele edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçede bulunan tüm parklar, kanallar, logarlar, çöp araçları, çöp konteynerleri peynir satış merkezleri ana caddeler ve ara sokaklar çift vardiyalı olarak 7/24 halkın sağlığı için hizmet etmeye devam ediyoruz. Amacımız disiplinli bir çalışma ile vatandaşlarımızın evlerinde haşerelerden uzak huzurlu zamanlar geçirmesini sağlamaktır" denildi.