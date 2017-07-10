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10 Temmuz 2017 13:45

Cizre Belediyesi, ilçe otogarını tamamladı

Cizre Belediyesinin ilçe minibüslerini tek çatı altında toplamak için bin 800 metrekare üzerine yaptığı ilçe otogarı tamamlandı.

Cizre Belediyesi, ilçe otogarını tamamladı

10 Temmuz 2017 13:45


Cizre Belediyesi kenti modernleştirmeye devam ediyor. Bugüne kadar her biri farklı bir yerde olan ve şehir içi trafiğinde yoğunluk oluşturan ilçe duraklarını tek çatı altında toplamak için yapılan yeni ilçe otogarım yapım çalışmaları tamamlandı. Cizre’den, Şırnak, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap’a gidecek olan minibüsler belediyenin İdil Caddesi Tank Taburu mevkiinde yapmış olduğu yeni ilçe otogarından hareket edecek. İnşa çalışmaları tamamlanan ilçe otogarında çok sayıda minibüs park yerinin yanı sıra 180 metrekarelik bina, bina içerisinde 5 dükkan, mescit, tuvalet ve çay ocağı yapıldı.




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