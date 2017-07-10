Cizre Belediyesi, ilçe otogarını tamamladı

Cizre Belediyesi kenti modernleştirmeye devam ediyor. Bugüne kadar her biri farklı bir yerde olan ve şehir içi trafiğinde yoğunluk oluşturan ilçe duraklarını tek çatı altında toplamak için yapılan yeni ilçe otogarım yapım çalışmaları tamamlandı. Cizre’den, Şırnak, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap’a gidecek olan minibüsler belediyenin İdil Caddesi Tank Taburu mevkiinde yapmış olduğu yeni ilçe otogarından hareket edecek. İnşa çalışmaları tamamlanan ilçe otogarında çok sayıda minibüs park yerinin yanı sıra 180 metrekarelik bina, bina içerisinde 5 dükkan, mescit, tuvalet ve çay ocağı yapıldı.