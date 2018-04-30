Cizre Belediyesi kıraathanelerde kütüphane köşesi oluşturuyor

Kütüphane oluşturan kıraathanelere ücretsiz kitap hediye edilip, kütüphane için köşelik yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Faik Arıcan’ın talimatları ile ilçede okuma alışkanlığını kazandırmak ve okuma alışkanlığını arttırmak için ’Her kıraathaneye bir kitaplık’ projesi başlatıldı. Cizre Belediyesi tarafından organize edilen proje kapsamında ilk etapta ilçede 3 kıraathaneye kitaplık kuruldu. Proje kapsamında klasik eserlerin bulunduğu kitaplar Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından kahvehane sahiplerine teslim edildi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Serkan Baykan, Emniyet Müdür Yardımcısı Alptekin Özgen ve Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte kütüphane için köşelik oluşturulan kahvehaneleri gezip, oluşturulan kitaplık köşelerini yerinde inceledi. Okumanın yaşının olmadığını ve insan hayatında bulabileceği en büyük hazinenin kitap olduğuna vurgu yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, "Başlattığımız proje ile vatandaşlarımıza kahvelerde geçirdikleri boş vakitleri okuyarak değerlendirmeleri için bir fırsat sunmak istiyoruz. Her belediyenin görevi inşaat, yol, alt yapı, üst yapı ve park gibi çalışmalar yapmaktır. Bunun yanında da gönülleri de yapmak lazım. Gönülleri nasıl yapacağız tabiki vatandaşlarımıza yaklaşarak yapacağız. Vatandaşlarımıza da sosyal belediyecilikle yaklaşabiliriz. Kültürel faaliyetler, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler yaparak yaklaşabiliriz. Bilindiği gibi kahvehanelerin çoğunun ruhsatında ’Kıraathane’ yazar. Kıraat, ekmek demek, okumak demektir. Kahvelerimizde vatandaşlarımız tabi ki hoşça vakit geçirmek için sohbet, muhabbet hatta oyun da oynayacaklar. Ama hiç olmaz bir yarım saat kitap okusalar bu alışkanlık haline gelir ve kitap okuma alışkanlığımız artar" dedi.

Yapmış oldukları bu örnek davranıştan dolayı Cizre Belediye Başkanı Faik Arıcan’a teşekkür eden kıraathane sahibi Lokman Şık, gerçekten her yerde bulunması gereken ve milletin, vatandaşların buraya geldiğinde kitap okuyarak biraz daha bilgi sahibi olması için çok önemli bir köşelik olduğunu söyledi.