Cizre Belediyesi okullara 'Basket Çöp Potası' yerleştirdi

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkanlığı çocuklara temizlik bilincini aşılamak için okullara 'Basket Çöp Potası' yerleştirdi.

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Cizre Belediye Başkanlığı hem okulların temiz kalması hem de öğrencilere temizlik bilincini aşılamak amacı ile okullara 'Basket Çöp Potaları' yerleştirdi. Cizre Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada "Belediyemiz, okullarımızın bahçesine “Temiz İnsan Temiz Çevre” sloganıyla öğrencilerin çevre duyarlılığını arttırmak için basket çöp potası yerleştirildi. Öğrenciler, bu sayede çöplerini eğlenceli bir şekilde topluyor ve çevrelerinin temiz kalması sağlanıyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, çocuklarımızın çevre kirliğine duyarlılığını arttırmak için bu uygulamayı hayata geçirmiştir" denildi.

Okul bahçesindeki basket çöp potalarını gören öğrenciler ise hem çevrelerini temiz tutuyor, hem de çöplerini çöpe atarken eğleniyor.