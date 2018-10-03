Cizre Belediyesi okullara spor malzemesi desteği sundu

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, öğrencileri spora yönlendirmek, spor yapmaya teşvik etmek ve sporla yaşayan bir nesil oluşturmak adına ve “Her Okula Spor Malzemesi” projesi kapsamında okullara ve amatör sporculara spor malzemesi desteğinde bulundu.

Cizre Belediyesi, gençleri ve öğrencileri spora teşvik etmek ve geleceğe daha sağlıklı bir şekilde hazır olmalarına destek olmak amacı ile tüm okullara spor malzemesi desteğinde bulundu. Sporun ve sporcunun dostu Cizre Belediyesi, spora destek kapsamında çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, öğrencileri spora teşvik edebilmek ve okullarda kullanılan malzemelerin arttırılması amacıyla “Her Okula Spor Malzemesi” projesi kapsamında tüm okullarda öğrencilere spor malzemesi dağıttı.

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu söyleyen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, “Bir şehirde var olan bütün insanların hizmete ihtiyacı var olduğu düşünülerek, belediyelerimiz artık sadece yol su kanalizasyon işleri değil, gençlerimizden çocuklarımızdan her yaştaki insanlara fırsat verebilmek için çalışmalar içerisinde, bizler sizler için çalışıyoruz, gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Sizlerin bizlerden daha iyi yetişeceğine, daha iyi bir Cizre bırakacağına inanıyoruz” dedi.