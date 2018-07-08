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08 Temmuz 2018 12:13

Cizre Belediyesi temizlik kampanyası başlattı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi ilçe genelinde temizlik kampanyası başlattı.

Cizre Belediyesi temizlik kampanyası başlattı

08 Temmuz 2018 12:13


Cizre Belediyesi, “Temiz çevre sağlıklı toplum” sloganıyla temizlik kampanyası başlattı. Bu çerçevede, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, periyodik olarak genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, koku ve bakterileri önlemek amacıyla çöp konteynırlarını yerinde dezenfekte ediliyor. Cizre Belediyesi sokakların daha temiz ve hijyenik görünmesi ve vatandaşların konteynır kokusundan rahatsız olmamaları için sokak ve caddelerdeki çöp konteynırlarının temizlik ve bakımına daha fazla özen göstermeye başladı. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasının amaçlandığı çalışmalar kapsamında, belediye temizlik işlerinde görevli personeller sokak sokak dolaşıp yerdeki çöpleri toplayarak cadde ve sokakları tertemiz yapıyor.


Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Cizre için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.




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