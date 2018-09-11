Cizre Belediyesi temizlikte sınır tanımıyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve ilçe giriş çıkışlarında gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaptığı vizyon proje ile kente farklı bir estetik kazandıran Cizre Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan yollarda temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmaların bittiği yollarda temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştiren temizlik ekipleri, trafiğin sağlıklı bir şekilde devamını engelleyen faktörleri de ortadan kaldırıyor. İlçe Merkezindeki temizlik çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren ekipler, Çevre yolu başta olmak üzere bütün ilçe giriş çıkışlarında da temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilçe merkezinde olduğu gibi ilçe giriş çıkışlarında zaman ve sınır tanımaksızın çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyor.

Peyzajıyla güzel bir görünüme kavuşturulan ilçenin temiz ve güzelliğiyle de örnek bir ilçe olması için çalışan belediye, Cizre'nin daha güzel ve temiz bir görünüme kavuşmasını amaçlıyor. Bu disiplinle durmadan çalışan Temizlik İşlerine bağlı ekipler, çalışmaları kapsamında, Orhan Doğan, Yafes, Nusaybin, Eski Çarşı ve Belediye caddelerinde çalışmalarını gün boyu belirli periyotlarla devam ettiriyor.