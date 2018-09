Cizre Belediyesinden asılsız haberlere tepki

Cizre Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada; belediyenin çalışmalarının görmezden gelinerek kasıtlı olarak yanıltıcı haberler yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kadim şehrimiz Cizre'mizin yakalamış olduğu huzur ve güven ortamından memnun olmayan kişilerce artık halkın hizmetinde olan ve Cizrelilere hizmet getiren belediyemizin çalışmalarına karşı asılsız haberler yapılmıştır. İki sene öncesinde terör örgütünce şehrimiz Cizre'nin her mahallesinde her sokağında tüm alt yapı ve birçok üst yapı tesislerine zarar verilmiştir. 11 Eylül 2016 tarihinden itibaren ise her gün artarak ivme kazanan belediyecilik faaliyetleri icra edilmeye başlanmıştır. Şehir yeniden imar ve ihya edilmektedir. En başta terör örgütünün uzun yıllar yapılmasını engellemek için hain saldırılar düzenleyerek çok sayıda şehitler verdiğimiz ve yol şantiyesinde çok sayıda iş makinesinin yakılarak tahrip edildiği Cizre- Şırnak yolu bütün engellemelere rağmen açılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Cizre için büyük bir değer taşıyan Dicle Nehri, nehir kenarlarına yapılan 4 kilometrelik taş tahkimatlarıyla çöp yığınlarından kurtulmuş, her iki yakaya yapılan 200 dönümü aşkın parklarıyla ailelerin rahatça ve güvenle gezebilecekleri alanlar oluşturulmuştur. Üzerinde yapılacak olan tarihi görünümlü taş köprü, kıyısında yapılacak yeşillik alanlarını artıracak örnek 500 metrelik dikey bahçe çalışması, kenarında oluşacak eğitime katkı sağlayacak İsmail Ebul-iz El Cezeri Bilim Merkezi, millet kıraathanesi ile gündüzleri olduğu kadar geceleri de ayrı özellik katılarak artık normale dönmüş bir kentin nehir ışıklandırmaları nehrin güzelliğini ve estetiğini ortaya çıkarmaktadır. İlçemizde bulunan tüm cami minarelerimizde ayrıca ışıklandırılmış ve ilçemize görsel özellik kazandırılmıştır. Bu projeler yapılırken Dicle Nehrimizin etrafında yeşillik alanlarına ve ağaçların arttırılmasına da önem verilmiştir. Öncelikli hedefimiz ilçemizin alt yapı hizmetleri 2 yıl gibi bir dönemde tamamlanmış, Dicle Nehrinden arıtılan memba kalitesi derecesinde içme suyuyla ve yeni yapılan 239 kilometre ile tüm şehri kaplayan içme suyu şebekemiz ile mahallerimize devamlı su verilmeye başlanmış, 61 kilometre kanalizasyon şebekesi yenilenmiş, elektrik direklerinin yer altına alınması ile elektrik tellerinin oluşturmuş olduğu kötü görüntü ortadan kaldırılmaya başlanmış, artık yerleşme yavaş yavaş ikamete açılan 3 bin 87 dairelik TOKİ konutları ile vatandaşımızın iki sene önceki hafızalarındaki olumsuz kalan izler ortadan kaldırılmaya başlanmıştır. Alt yapısı tamamlanan ilçemizin yolları sıcak asfalt ile buluşturulmaya başlanmıştır. Yaklaşık 2 senede 100 kilometre üzerinde sıcak asfalt yapılmıştır. İlçemiz Sur Mahallesi Şahin tepesi ve Konak Mahallesinde hiç asfalt görmemiş alanlar asfaltlanarak sıcak asfalt ile tanıştırılmıştır. İlçemizin en büyük bulvarı olan Mem-u Zin Bulvarı kaldırımları, refüj çalışması, klimalı durakları ve yeni aydınlatma direkleri ile ilçemizin en prestijli bulvarı olacaktır. Çok yakında çalışmalarımız tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Belediyemiz iki sene önce çöplerin toplanmadığı, çöp yığınlarının sokakları doldurduğu ve kötü kokulardan girilmediği zamanların izlenimlerini ortadan kaldıracak temizlik faaliyetlerini yönetmektedir. İlk defa başlattığımız Çöp Taksi Projesi ile en dar sokaklarda hızlı bir şekilde çöpler toplanarak kötü kokular bertaraf edilmeye başlanmıştır. Estetik kaygı taşıyan belediyemiz çöp kutularını bile yeşil modern kılıflar ile kapatarak estetik bir görüntü kazandırmıştır. Daha önce terör örgütünün emelleri doğrultusunda kullanılan kaynakların tasarruf edilmesiyle almış olduğumuz 53 adet araç belediyemize kazandırılmıştır. Çöp toplama faaliyetleri daha hızlı ve modern şekilde yapılmaya başlanmıştır. Belediyemiz sadece betonarme binalar değil vatandaşlarımızın gönlüne girecek kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetleri de başarı ile yürütmüştür. Şehrimiz Cizre için yapmış olduğumuz ve yapacağımız hizmetler aziz Cizreliler tarafından her zaman takdir edilmiş ve belediyemize halkımız tarafından olumlu dönüşler olmuştur. Halkımızın memnuniyeti, şehrimizin imarı, güvenli ve huzurlu bir Cizre için her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Yeni projeler üretip, asılsız iddialara itibar etmeyeceğiz. Belediyemiz vatandaşlarımızdan gelen her türlü ihbar ve şikayetlere anında cevap vererek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en hızlı şekilde çözüm yolları üretecektir" denildi.