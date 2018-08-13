Cizre belediyesinden taziye evi çalışmaları sürüyor

Vatandaşların taziyelerini daha iyi ortamda kabul etmelerini sağlamak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan bu çalışma ile mahallelerin önemli bir ihtiyacının giderileceği belirtildi. Taziye evi çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, "İlçemizin her mahallesine hizmet götürmeye devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her vatandaşımıza ulaşarak, sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 2 taziye evi yapım aşamasında, 2’si proje aşamasında olmak üzere 4 taziye evimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.