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09 Haziran 2018 14:31

Cizre Belediyesinin ramazan etkinliği yoğun ilgi gördü

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesinin ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinlikler yoğun ilgi görüyor.

Cizre Belediyesinin ramazan etkinliği yoğun ilgi gördü

09 Haziran 2018 14:31


Terör ve toplumsal olayların son bulduğu, huzur ve güvenliğin sağlandığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde belediye tarafından organize edilen ramazan etkinliklerine vatandaşlar büyük bir ilgi gösteriyor. Dicle Nehri kenarında bulunan tarihi Cizre Kalesi İçkale’de vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak tertiplenen ramazan etkinliklerine 7’den 70’e herkes akın ediyor. Etkinlik alanının hınca hınç dolduğu etkinliklerde Cizreli çocuklar farklı gösterilerle doyasıya eğlendi.


Etkinliğe katılanların keyifli dakikalar yaşadığı gecede, ses sanatçısı Abdurrahman Önül ilahiler seslendirdi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan Abdurrahman Önül’e seslendirdiği güzel ilahiler için teşekkür ederek, bir plaket verdi. Arıcan konser sonrası etkinliği izlemeye gelen vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.


Gece farklı etkinliklerle geç saatlere kadar sürdü.




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