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24 Mayıs 2018 14:13

Cizre Belediyesinin Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesinin Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Cizre Belediyesinin Ramazan etkinlikleri devam ediyor

24 Mayıs 2018 14:13

Ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinliklere katılan vatandaşlar Ramazan gecelerini farklı bir şekilde geçiriyor.


Kaymakam Faik Arıcan’ın, Belediye Başkanı olarak görev yaptığı Cizre Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Ramazan ayı boyunca her gece etkinlik düzenliyor. Cizre Belediyesi, Ramazan ayının geleneğini yaşatmak ve toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlediği ve bu yıl ilk defa 29 gün boyunca sürecek olan “Ramazan Etkinlikleri” dolu dolu geçiyor. Belediye, Ramazan etkinlikleri kapsamında iftar programları ile vatandaşlara Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmayı hedefliyor.


Cizre Belediyesi Ramazan ayı boyunca Tarihi Hamidiye kışlasında vatandaşlar için 300 kişilik iftar çadırı kurulurken, iftar sonrası ise Ramazan etkinlikleri kapsamında Cizreli vatandaşlar için çocuk oyunları, semazen gösterileri, Kur’an-ı Kerim ziyafeti, şiirler, ilahi dinletileriyle her gece farklı bir etkinlik düzenleniyor.




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