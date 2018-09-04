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04 Eylül 2018 11:44

Cizre Caferi Sadık Tepesinde temizlik çalışması yapıldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği Cafer Sadık Türbesinin bulunduğu Cafer Sadık Tepesinde temizlik çalışması yapıldı.

Cizre Caferi Sadık Tepesinde temizlik çalışması yapıldı

04 Eylül 2018 11:44


Cizre Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personeller Caferi Sadık Tepesinde bulunan Caferi Sadık Türbesi etrafındaki çöp ve pislikleri toplayarak etrafı tertemiz etti. Her çarşamba ve perşembe günleri vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği Caferi Sadık Türbesi etrafında vatandaşlardan geriye kalan çöp ve benzeri atıkların çevre ve görüntü kirliliğine neden olması Cizre Belediye Başkanlığını harekete geçirdi. Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bu çirkin görüntüyü temizlemek amacıyla yaklaşık 20 personelle temizlik çalışması başlattı. Temizlik görevlileri vatandaşların yere ve çevreye attıklarını tek tek toplayarak ortalığı temizledi.


Cizre Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, başta ilçe merkezi olmak üzere vatandaşların kullandığı mekan ve alanlar her gün düzenli olarak temizlik personelleri tarafından aralıksız sabah saat 04:00 ile gece 00.00’a kadar temizlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bu bağlamda da Cudi Mahallesi Caferi Sadık Tepesinde bulunan Caferi Sadık Türbesi çevresinde de oluşan çevre ve görüntü kirliliğini yaptığımız çalışma ile temizlemiş olduk. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi temizlik hizmeti sunmaktır" denildi.




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