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04 Temmuz 2017 12:27

Cizre Devlet Hastanesi Müdürlüğüne Gıyasettin Ucaş getirildi

Dr.

Cizre Devlet Hastanesi Müdürlüğüne Gıyasettin Ucaş getirildi

04 Temmuz 2017 12:27

Selahattin Cizrelioğlu Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’ne Gıyasettin Ucaş getirildi.


Beş aydan bu yana vekaleten yürütülen Selahattin Cizrelioğlu Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’ne Gıyasettin Ucaş getirildi. 1985 İdil doğumlu olan Ucaş, ilk öğretimini İdil’de, Sağlık Meslek Lisesini Cizre’de bitirdi. 2008 yılında Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastane Yönetimi ve Organizasyon bölümünü başarı ile tamamlayan Ucaş, 2010 yılında İşletme Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde sağlık memuru olarak göreve başlayan Uçaş, 2011 yılında Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılmasından sonra Halk Sağlığı Müdürlüğündeki görevine devam etti. 3 yıldan bu yana Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığını yürüten Ucaş, Selahattin Cizrelioğlu Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’ne getirildi.




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