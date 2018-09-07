Cizre Kaymakamı Faik Arıcan: “Eğitim önceliğimizdir”

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi eğitimcilerle bir araya geldi. Kaymakamlık konferans salonunda yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakan İke, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Kaymakam Arıcan, “Bilindiği üzere ülkemizde eğitim öğretim alanlarında önemli mesafeler kat edilmiştir. Burada bulunmamızın asıl amacı, çocuklarımızın en iyi eğitimden yararlanmalarını sağlamaktır. Eğitim öğretim konusunda eksiklikler ve hatalar tespit edilip gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bu kapsamda hem kaymakamlık hem de belediye olarak eğitim ve öğretim için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapıyoruz. Devletimiz, eğitim konusunda hiçbir masraftan kaçınmayarak desteğini en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Gelişmiş bir ülkenin temelinde iyi bir eğitim yatmaktadır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinde eğitimin kalitesi son derece önem arz etmektedir. Bu hususta denetimleri artırmalı ve gerekli tedbirleri almalıyız” dedi.