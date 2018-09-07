Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 10:56

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan: “Eğitim önceliğimizdir”

Eğitimcilerle bir araya Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinde eğitimin kalitesi son derece önem arz etmektedir” dedi.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan: “Eğitim önceliğimizdir”

07 Eylül 2018 10:56


Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi eğitimcilerle bir araya geldi. Kaymakamlık konferans salonunda yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakan İke, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Kaymakam Arıcan, “Bilindiği üzere ülkemizde eğitim öğretim alanlarında önemli mesafeler kat edilmiştir. Burada bulunmamızın asıl amacı, çocuklarımızın en iyi eğitimden yararlanmalarını sağlamaktır. Eğitim öğretim konusunda eksiklikler ve hatalar tespit edilip gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bu kapsamda hem kaymakamlık hem de belediye olarak eğitim ve öğretim için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapıyoruz. Devletimiz, eğitim konusunda hiçbir masraftan kaçınmayarak desteğini en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Gelişmiş bir ülkenin temelinde iyi bir eğitim yatmaktadır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinde eğitimin kalitesi son derece önem arz etmektedir. Bu hususta denetimleri artırmalı ve gerekli tedbirleri almalıyız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç