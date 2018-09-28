Cizre polisi uyuşturucu çetesini çökertti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokaklarda gençlere uyuşturucu sattıkları tespit edilen ve polisin dört ay boyunca takip ettiği uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleşen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şahıstan 15'i tutuklandı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri ilçede okul çevrelerinde ve sokaklarda gençlere uyuşturucu satan sokak satıcıları ve ele başlarını 4 ay süren sıkı bir takibe aldı. Polisin 4 aylık takibinden sonra adresleri tespit edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleşen eş zamanlı operasyonda ilçedeki uyuşturucu çetesi çökertildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince eğitim-öğretim döneminin başlaması ile okul önleri ve çevrelerinin uyuşturucu satıcılarından temizlenmesi için yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheli şahıstan 15'i tutuklanırken, 4 kişiye adli kontrol kararı uygulandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 2 ruhsatsız tabanca, 700 gram eroin, 150 gram metamfetamin, 70 gram satışa hazır esrar maddesi ve 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Vatandaşlardan polise teşekkür

Cizre polisinin sokak satıcılarına yönelik yapmış olduğu operasyona vatandaşlar da destek verip, teşekkür etti. Sokak satıcıları yüzünden çocuklarını okula göndermeye korktuklarını ifade eden Cizreli vatandaşlardan Sercan Yakin, "Uyuşturucu satışı ilçede almış başını gidiyordu. Her gün bununla ilgili farklı bir duyum alıyor ve çocuğumuzu okula göndermeye korkuyorduk. Ama polisin yapmış olduğu bu operasyon sayesinde hem uyuşturucu satıcıları tutuklandı hem de okul çevreleri daha güvenli hale geldi. Bu anlamda da başta Cizre Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm polis teşkilatına teşekkür eder, uyuşturucu çetelerine yönelik bu tür operasyonların devam etmesini dilerim" dedi.