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27 Ağustos 2018 14:04

Cizre şehitleri unutulmadı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Gurup Amirliği’ne yapılan bombalı araç saldırısında şehit olan 13 polis memuru için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Cizre şehitleri unutulmadı

27 Ağustos 2018 14:04


Cizre’de, 26 Ağustos 2016 tarihinde PKK’lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Gurup Amirliği’ne yönelik gerçekleştiren bombalı araç saldırısında şehit olan 13 polis memuru için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Şırnak İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mustafa Yılma ve polis memurları katıldı. Program şehit polis memurları için Kur’anı- Kerim tilaveti okunması ile başladı. Mevlid-i Şerif’in ardından şehitler için dualar okundu.


Program, Şırnak İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan’ın konuşmalarının ardından sona erdi.




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