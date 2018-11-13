Cizre Serhatspor yönetiminden kaymakama takım forması hediye edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde süper amatör liginde mücadele eden ve ilçenin ilk futbol takımı olan Cizre Serhatspor yönetimi, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'ı ziyaret edip takımın formasını hediye etti.

Ziyarette yönetim kurulu üyeleri tarafından Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'a sundukları katkıdan dolayı teşekkür edip takımın forması takdim etti. Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, spora her zaman destek verdiklerini belirterek, Cizre Serhatspor'a başarılar diledi.