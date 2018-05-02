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02 Mayıs 2018 12:55

Cizre sokaklaları canlanıyor

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, ilçede devam eden yol yapım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını ve inşasına başlanan Kur’an Kursu, kitap kafe, dikey bahçe ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Cizre sokaklaları canlanıyor

02 Mayıs 2018 12:55


Kaymakam beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Serkan Baykan, Emniyet Müdür Yardımcısı Alptekin Özgen ile birlikte Nusaybin Caddesindeki yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını denetledi. İncelemeler esnasında vatandaşlarımızla da görüşerek sohbet eden Arıcan, kısa sürede Cizre’yi modern şehir statüsüne kazandıracaklarını ve bu doğrultuda çalışmaları hızlandırdıklarını, çalışmaların tamamlanmasının ardından hem yolların hem de kaldırımların genişleyeceğini belirtti. Arıcan, “En büyük amacımız vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaktır ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.




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