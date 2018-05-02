Cizre sokaklaları canlanıyor

Kaymakam beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Serkan Baykan, Emniyet Müdür Yardımcısı Alptekin Özgen ile birlikte Nusaybin Caddesindeki yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını denetledi. İncelemeler esnasında vatandaşlarımızla da görüşerek sohbet eden Arıcan, kısa sürede Cizre’yi modern şehir statüsüne kazandıracaklarını ve bu doğrultuda çalışmaları hızlandırdıklarını, çalışmaların tamamlanmasının ardından hem yolların hem de kaldırımların genişleyeceğini belirtti. Arıcan, “En büyük amacımız vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaktır ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.