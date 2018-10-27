Cizre Surları diriliyor çalışması hayata geçiyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı ve belediye başkalığı M.Ö. 4000'li yıllara dayanan tescilli Cizre Kent Surlarını gün yüzüne çıkartmak Şehr-i Dicle (Cizre Surları) Diriliyor adı altında çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında evleri sur üstünde bulunan vatandaşlara TOKİ'den yeni konut verilecek ve niteliksiz yapılar yıkılarak surlar gün yüzüne çıkarılacak. Cizre Kaymakamlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; "M.Ö. 4000'li yıllara dayanan tescilli Cizre Kent Surları kültürel kimliğimiz, sahip olduğumuz değerler ve bölge turizmi açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Surların büyük bir bölümü yapıların altında kalmış, bir kısmı yıkılmış, bir kısmı da ayakta kalıp çok kötü bir restorasyon görmüştür. Geçmişten günümüze değişik dönemlerde onarılan surlar zamanla ne yazık ki vatandaşın mülkiyetine verilmiş ve üzerinde evler inşa edilmiştir. Cizre tarihi bin yıllar öncesine dayanan kadim bir kent olmasına rağmen, bu konuda vatandaşların mağduriyetine çözüm üretilememiştir. Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediye Başkanlığı olarak tarihimizi gün yüzüne çıkarmak ve vatandaşların herhangi bir hak mahrumiyeti yaşamadan bu mağduriyetlerini gidermek için “Şehr-i Dicle (Cizre Surları) Diriliyor” adıyla başlatmış olduğumuz bu çalışmada burada ikamet eden vatandaşlarımızın TOKİ konutlarından yararlanabilmesi için bakanlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda sürekli gündeme getirdik. Bu çalışmalarımızın neticesi kısa süre içerisinde meyvesini verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli olan tüm resmi onayları aldık. Bakanlığın talimatı ile konut talep eden vatandaşlar Cizre Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne davet edilerek evleri karşılığında kaç konut alabileceği hakkında bilgilendirildi. Bu konuda ilk sonuca ulaştık. Tescilli Cizre Kent Surları koruma alanında mülkiyeti bulunan hak sahibi bir vatandaş ile anlaşma sağlanmıştır. Hayırlı olmasını diliyor, diğer vatandaşlarımızın da bir an önce müracaat etmesini bekliyoruz" denildi.