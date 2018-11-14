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Cizre TSO'da KOSGEB temsilciliği açıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Cizre temsilciliği, KOSGEB Şırnak İl Müdürlüğünde imzalanan protokolle Cizre TSO binasında hizmete açıldı.


Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, KOSGEB temsilciliğinde 1 oda personelinin görevlendirildiğini belirterek, “Arkadaşımıza KOSGEB tarafından eğitim verilecek. Üyelerimizden gelen taleplerin ve üyelerimizin KOSGEB hizmetlerinin çabuk sonlandırılması için çalışacağız. Hızlı takip edilmesini sağlayarak, KOSGEB'den alınan desteklerin katma değer üretecek yerlere harcanmasını amaçlıyoruz” dedi.

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