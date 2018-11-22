Cizre TSO'dan bin 300 öğrenciye giyim yardımı

Şırnak'ın Cizre ilçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması ile beraber ihtiyaç sahibi bin 300 öğrenciye, giyim yardımında bulundu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'nin attıkları imzalar sonrası, kaban yardımı öğrencilere dağıtılmak üzere Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından okullara götürülerek ihtiyaç sahibi öğrencilere verildi. Milli eğitim müdürlüğünce tespit edilen bin 300 öğrenciye kaban yardımında bulunduklarını belirten Başkan Sefinç, yardımın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ve Cizre TSO tarafından gerçekleştiğini ifade ederek; TOBB'un katkıları ile her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere kış öncesinde yardımda bulunduklarını ve böylelikle eğitime destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi.