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30 Ağustos 2018 11:31

Cizre’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cizre’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos 2018 11:31


Cizre Garnizon Komutanlığı tarafından Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ile Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Selçuk Kaya’nın Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenklerin bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tören, Piyade Üsteğmen Mehmet Tezer’in günün anlam ve önemini belirten konuşma yapmasıyla sona erdi.




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