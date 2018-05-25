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25 Mayıs 2018 12:43

Cizre’de 300 kişi işe alındı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere 300 kişi kurayla işe alındı.

Cizre’de 300 kişi işe alındı

25 Mayıs 2018 12:43


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İşkur) tarafından geçici hizmetli kadrosuna alınacak 300 kişi için İşkur, Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kaymakamlık Konferans Salonu’nda İşkur ilçe yöneticilerinin de hazır bulunduğu ve noter huzurunda yapılan kura çekimine Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’da katıldı. Tüm İsimler tek tek kağıda yazılarak şeffaf, plastik bir sandığa konulup, noter memuru huzurundaki ilk kura çekimini Kaymakam ve Belediye Başkanımız Faik Arıcan gerçekleştirdi. Kura çekiminin devamını Kurum müdürleri ve vatandaşları çekti.


İlçedeki kamu kurumlarında 6 ay boyunca çalışacak, 300 kişinin isimleri belirlendi. Noter huzurunda yapılan çekilişte ismi çıkanların isimlerinin listesinin asılacağını ve bu şekilde kamuoyu ve ilgililere duyurulacağı belirtildi.




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