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Cizre'de 5 uyuşturucu madde satıcısı şüphelisi adliyeye sevk edildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şahıstan 5’i adliyeye sevk edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şahıstan 5'i adliyeye sevk edildi.


Cizre Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince eğitim-öğretim döneminin başlaması ile okul önleri ve çevrelerinin uyuşturucu satıcılarından temizlenmesi için yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 21 şahıstan 5'inin emniyetteki işlemleri sona erdi. Cizre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçen B.U., S.P., M.B., H.B. ve R.B. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

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