Cizre’de Arakan protestosu

Cizre’de, kendilerine İslami Sivil Toplum Kuruluşları adını veren ve aralarında Memur-Sen, TSO ile Mustazaflar Cemiyeti’nin bulunduğu sivil toplum kuruluşları, Myanmar’ın Arakan eyaletindeki saldırıları protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Cuma namazı çıkışı Dağkapı Mahallesi’nde bulunan Nuh Nebi Camisi önünde yapılan açıklamaya yüzlerce vatandaş da destek verdi.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Mustazaflar Cemiyeti Üyesi Abdullah Kurami, zulüm, kan, katliam, işkence, vahşet, barbarlık gibi ifadelerin dillerinden hiç düşmediğini belirterek, “Son yıllarda İslam ümmetinin yaşadığı acı ve keder Arakan’dan dünyaya yansıdığı gibi kahredici olmamıştır. Müslüman kardeşlerimizin diri diri yakıldığı, bedenlerinin acımasızca parçalandığı görüntüler karşısında susmak, sessiz kalmak, harekete geçmemek yapılan katliamlara ortak olmakla eş değer olduğu bilinmelidir. Coğrafyamızın farklı bölgelerinde yaşadığımız iç çatışmalar, bizi bizden uzaklaştırmış, kutuplara ayırmıştır. Bu parçalanmışlığı gören zalimler, kafirler ve onların yerli işbirlikçileri, son Müslüman toprağa düşene kadar zulümlerini, katliamlarını sürdürmektedirler” dedi.

"İnsanlığa düşen görev eyvallah etmemeleridir"

Arakan Müslümanlarına yapılan saldırıların yeni olmadığını anlatan Kurami, “Gerçek olan bu sorunun, soykırım hesaplarının yüzyıllardır var oluşudur. Ve maalesef bir gerçek daha var ki bu zulmü yaşayan Müslümanlar İslam dünyası tarafından bihakkın sahiplenilmemiştir. Bugün insanlığa düşen görev, zalimlerin insanlık dışı eylemlerini artık görüp, eyvallah etmemeleridir. Zulmü en güçlü yöntemlerle zalimlerin yüzüne çarpmaktır. Bir kez daha herkes şu gerçeği bilmeli ki Arakan İslam toprağıdır ve öyle de kalacaktır. Bugün farklı hesaplar içerisine giren, bu İslam toprağının yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürmeyi amaçlayan yerli ve uluslararası güçler, Allah’ın izniyle hedeflerine ulaşamayacaktır” diye konuştu.

Açıklama sırasında sık sık tekbir getirilerek, sloganlar atıldı.