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02 Haziran 2018 16:42

Cizre’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK (İHA) – Cizre Belediyesi Cudi Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Cizre’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

02 Haziran 2018 16:42


İçişleri Bakanlığı’nın Kanun Hükmünde Kararname kararı ile Kaymakam Faik Arıcan’ın kayyum olarak görev yaptığı Cizre Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklardaki yol asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların yaşam standartlarını artırmak için bozulmuş olan yolları onarma işlerine devam eden Cizre Belediyesi ekipleri ilçenin birçok noktasında sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Cudi Mahallesi Cemal Gürsel Sokak’ta yapılan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, mahalle esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.




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