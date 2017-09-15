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15 Eylül 2017 16:41

Cizre’de balaban kuşu bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir vatandaş tarafından dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan yavru bir balaban kuşu bulundu.

Cizre’de balaban kuşu bulundu

15 Eylül 2017 16:41

Kuş, teslim edildiği yetkililerce koruma altına alındı.


Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaş, dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan yavru bir balaban kuşu buldu. Vatandaş, bitkin halde bulduğu kuşla ilgili İlçe Kaymakamlığına bilgi verdikten sonra gelen yetkililer, kuşu teslim alarak, Cizre Orman İşletme Şefliğine teslim etti. Veteriner kontrolünden geçirilen yavru kuş, et ve balıkla beslendikten sonra, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.


Şube Müdürü Orhan Kalay, “Nesli tükenmekte olan kuş Cizre ilçemizde duyarlı bir vatandaş tarafından bulunup, Cizre Kaymakamlığına teslim edildi. Veteriner gözetiminden sonra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Cizre Orman İşletme Şefliğine teslim edildi. Biz de bugün gelip kuşu teslim aldık. Kuşu birkaç gün misafir edeceğiz ve doğaya adapte olacağı zaman Dicle Nehri kenarındaki sazlık alana, yani doğal yaşam alanına bırakacağız” dedi.




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