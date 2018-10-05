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Cizre'de başarılı kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Bünyesinde açılan kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle dağıtıldıCizre Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilen İngilizce, boks, bilgisayar, okuma-yazma kursu ile birlikte SODES projesi kapsamında yöresel kıyafet tasarımı ve şal şapik dokuma kurslarını başarılıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Bünyesinde açılan kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle dağıtıldı


Cizre Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilen İngilizce, boks, bilgisayar, okuma-yazma kursu ile birlikte SODES projesi kapsamında yöresel kıyafet tasarımı ve şal şapik dokuma kurslarını başarılıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sertifika törenine katılan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, başarılı kursiyerlere sertifikalarını dağıttı.

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