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02 Ocak 2017 15:38

Cizre’de başarılı öğrenciler yemekte buluştu

Cizre’de başarılı öğrenciler yemekte buluştu

02 Ocak 2017 15:38

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Demokrasi Zaferi Ortaokulu İdaresi, TEOG’da 120 sorudan 116 net ve üstü net çıkaran öğrenciler için yemek programı düzenledi.
Programa, Okul Müdürü Mesut Munis, müdür yardımcıları ve başarılı öğrenciler katıldı. Yemekte konuşan ve başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Munis, “Elde edilen başarılar ödüllendiğinde, başarıların devamının geleceğine inanıyoruz. Bunun yanında emeği geçen cefakar öğretmenlerimizi ve diğer okul idareci arkadaşlarımı da tebrik ediyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mayısta yapılacak olan ikinci TEOG sınavında daha iyi başarılar elde etmek için şimdiden çalışmalara devam ediyoruz” dedi.
Öğrenciler ise böyle bir organizasyonda bir araya gelmelerini sağlayan Okul Müdürü Munis’e, okul idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından 119 net çıkaran Betül Dila Zeren, 117 net çıkaran Dicle Gümüş, 116 net çıkaran Dicle Su Kahraman, Tuba Nas ve Şevval Durmuş değişik hediyeler ile ödüllendirildi.



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