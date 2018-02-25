Cizre’de Dicle Nehri’nde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, Cizre ilçesi Dicle Mahallesi yakınından geçen Dicle Nehri kenarında dolaşan vatandaşlar nehirde üzerinde elbiseleri bulunan ve nehir kenarında hareketsiz yatan bir ceset görünce durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, nehirde bulunan cesedi çıkardı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de cesedin bulunduğu alanda geniş çaplı bir araştırma yaptı. Ceset, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının da yaptığı incelemenin ardından otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan cesedin, 65 yaşındaki Abdurrahman Son’a ait olduğu belirlendi.