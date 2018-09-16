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Cizre'de eğitim dönemi taşıma güvenliği toplantısı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde öğrencilerin taşıma güvenliği toplantısı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan başkanlığında yapıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilerin taşıma güvenliği toplantısı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan başkanlığında yapıldı.


Okul çağındaki çocukların servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını, ebeveynlerin çocukları için herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermeleri ve aynı şekilde evlerine dönüşlerini sağlamak, daha güvenli okul yolu oluşturmak amacıyla trafik güvenliğini artırıcı tedbirlerin alınması ve bunların sürdürülebilirliği ile ilgili Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul müdürleri ve servis şoförlerinin katılımı ile Kaymakamlık Konferans Salonunda toplantı yapıldı.


Toplantıda güvenli bir sürüş, öğrencilerin indirilip bindirilmesine kadarki ince detaylar konusunda bilgi alışverişi yapıldı.

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