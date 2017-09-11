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11 Eylül 2017 17:10

Cizre’de eğitim öğretim yılı öncesi güvenlik toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Okullarda Güvenlik Önlemleri protokolü kapsamında Cizre’de güvenlik toplantısı yapıldı.

Cizre’de eğitim öğretim yılı öncesi güvenlik toplantısı yapıldı

11 Eylül 2017 17:10


İlçe Kaymakamlığı nezdinde Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur, İlçe Emniyet Müdürü Özcan Arpacı, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul müdürleri, okul aile birliği temsilcileri ve mahalle-köy muhtarları katılım sağladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okul güvenlik kameralarının tamamlanması ve kent güvenlik yönetim sistemini entegrasyonu, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, çocuklarımızın güvenli bir şekilde servislerde taşınması ve öğrencilerimizin daha fazla gün ışığından yararlanması gibi konuları görüşülüp ve öğrencilerin eğitimlerini daha güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler hakkında fikir alışverişinde bulunup kararlar alındı.




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