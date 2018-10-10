İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre'de elektrik telleri yer altına alınıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde elektrik tellerinin yer altına alınması için çalışma başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde elektrik tellerinin yer altına alınması için çalışma başlatıldı.


Cizre Mem-u Zin Bulvarı'nda yol, kaldırım, orta refüj, klimalı durak ve zarif aydınlatma direkleri ile görsel bir güzellik oluşturulurken, eski elektrik tellerinin yer altına alınmasına başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan çalışmaları yerinde inceledi. Bulvarın ilçenin prestij bulvarı haline getirilmesi için çalışıldığını ifade eden Arıcan, önceden elektrik telleriyle kötü bir görüntü arz eden alanların daha da güzelleştiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.