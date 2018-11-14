Cizre'de ENİF'in çekimleri başladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediyenin desteğiyle hazırlanan “ENİF” adlı filmin çekimlerine başladı.

İçişleri Bakanlığınca, Kaymakam Faik Arıcan'ın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği Cizre Belediyesinin yaptığı çalışmalarla modern bir görünüme kavuşan ilçe, sanatsal çalışmalara da ev sahipliği yapmaya başladı. İlçede, belediyenin desteği ile sinema filmi “ENİF”in çekimlerine başlandı. Yaklaşık 50 kişilik profesyonel ekip ile çekimlerine başlanan filmde ünlü oyuncular rol alıyor. Filmin şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor.