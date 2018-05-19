Cizre’de Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusu

Ligin son haftasında Göztepe’yi yenerek şampiyon olan Galatasaray’ı destekleyen futbolseverler, Cizre sokaklarını karnavala çevirdi. Çoluk çocuk, genç yaşlı ellerinde sarı-kırmızı kaşkol, flama ve bayraklarla kent sokak ve caddelerinde tur atan Cizreliler, zaman zaman trafiği tıkadı.

Terör olayları ile sık sık gündeme gelen Şırnak’ın Cizre ilçesinde Galatasaray’ın şampiyonluk sevinci yaşandı. Karşılaşma öncesi Cizre’de hayat adeta dururken, maçın sona ermesi ile birlikte cadde ve sokaklar panayır alanına döndü. Cizre’deki Galatasaray taraftarları özel araçlarıyla Cizre caddelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Orhan Doğan Caddesi’nde başlayan şampiyonluk coşkusu, Nusaybin Caddesi, Yeni Çarşı ve Belediye Caddesi’nde devam etti. Caddelerde meşale yakan taraftarlar tezahüratlarla büyük coşku yaşadı.

Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.