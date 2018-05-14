Cizre’de göçük: 2 işçi yaralandı

Cizre ilçesi Konak Mahallesi Dicle Nehri kenarında devam eden yol yapım çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasında Nesim ve Hakim Aktuğ isimli kardeş işçiler yaralandı. Dicle Nehri kenarındaki sosyal yaşam parkı yolu için Cizre Belediyesi tarafından ihale edilen çalışmalar için özel bir firma tarafından devam eden istinat duvarı yapımında perde duvarı demiri bağlamak için toprak yamacının altında çalışan 2 işçi kardeş kayan toprağın altında kaldı. Kayan toprağın altında kalan 2 işçiden biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken, toprak altında kalan diğer işçinin kurtarılması için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Toprak altında kalan işçi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı

Yaşanan göçüğün ardından kısa sürede olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri toprak altında kalan işçinin çıkarılması için seferber oldu. Toprak altında kalan 2 kardeş işçiden Hakim Aktuğ vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Nesim Aktuğ için itfaiye ekibi ve vatandaşlar seferber oldu. Toprak altında kalan Nesim Aktuğ, yarım saat süren çalışmanın ardından yaralı olarak çıkarılarak ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Belediye Başkanı Faik Arıcan olay yerinde inceleme yaptı

Yaşanan hadisenin ardından olay yerine gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, incelemelerde bulunup, yetkililerden konu ile ilgili bilgi aldıktan sonra yaralıları ziyaret etmek üzere hastaneye geçti.

Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.