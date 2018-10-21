Cizre'de hafızlık icazet merasimi düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafızlığını tamamlayan 61 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Cizre İlçe Müftülüğü tarafından stadyumda düzenlenen hafızlık icazet merasiminde, ilçedeki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini başarı ile tamamlayan 61 öğrenciye diplomaları törenle dağıtıldı. Merasime Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş, İl Müftü Vekili Selahattin Özçelik, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz, daire amirleri, imamlar, öğrencilerin anne ve babaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan törende konuşan Vali Aktaş, Cizre'de gördüğü bu manzaradan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, bu manzaranın Cizre'nin aslı olduğunu ve bu manzaranın ilçeye çok yakıştığını söyledi. Aktaş, “Cizre kadim geçmişi ile bir ilim ve irfan merkezi olarak İslam coğrafyasının en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkmıştır. İslam kardeşliğinin gerçek anlamda yaşandığı bir coğrafyadır, bir merkezdir. İşte bu ortam bu görüntü Cizre'nin aslını yansıtıyor. İnşallah bu İslam coğrafyasının bu parçasında bu Cizre'deki bu faaliyetle bu kardeşlerimiz inşallah bugün hafızlık unvanını kazanan kardeşlerimizin ve onlardan sonra geleceklerin gayretleri ile inşallah çok daha iyi noktalara geleceğiz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş ise, “Bizler bugün buraya çocuklarımıza hafız ismini ve payesini vermek için toplandık. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bugün Kuran kurslarımızda yaklaşık 77 bin yavrumuz hafızlık çalışması yapıyor. Bugün Kur'an kurslarımızda 140 bin evladımız 4-6 yaş sınıfında Kuranı Kerimi okumak ve öğrenmek için uğraşıyorlar. Bugün ihtiyaç odaklı Kuran kurslarımızda 800 bin hanım kardeşimiz, annemiz Kur'an'ı öğrenmek için uğraşıyorlar. Bu yaz tatilinde iki buçuk milyon orta öğretim seviyesinde evladımız Kur'an kurslarındaydı. Yani bu ülkenin her gün seher vaktinde binlerce göz, binlerce zihin Kur'an'ı ezberlemek için her kuşluk vaktinde yüz binlerce dil zorlanarak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için mücadele ediyorlar. Bizler inanıyoruz ki bu binler ve yüz binler ülkemizin sadakasıdır. Ülkemizin hakka niyaz ettiğimiz, rabbimize arz ettiğimiz dualarımızdır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından öğrencilere hafızlık belgeleri ve hediyeleri takdim verildi.