Cizre’de Halk Kütüphanesi yenilenerek hizmetine sunuldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde hizmet veren Halk Kütüphanesi’nin bakım onarım çalışmaları tamamlanarak, kütüphane materyalleri yenilenmiş şekilde yepyeni çehresiyle okuyucu hizmetine hazır hale getirildi. İdil Caddesi Dörtyol Kavşağında faaliyet gösteren İlçe Halk Kütüphanesi Cizre Kaymakamlığı tarafından baştan aşağı yenilenerek hizmete açıldı. Cizre’de göreve başladığı günden bu yana eğitime ve eğitimcilere büyük önem veren Kaymakam Faik Arıcan’ın büyük katkıları ile kütüphanenin yenilendiğini ifade eden Cizre Halk Kütüphanesi Müdürü Fikret Ulaş, ”Üç katlı olan binamızda Öğrencilerin rahat bir şekilde ders çalışmaları için kütüphanenin kaloriferleri onarıldı. Yakacak ihtiyacı karşılandı ve öğrenciler için temiz ve sağlığa uygun bir ortam hazırladık. Kitaplıklar, masalar ve koltukların tamamen yenilendiği kütüphane modern bir görünüm kazandı. Çocuklarımızın ve ziyaretçilerimizin daha sıcak bir ortamda rahatça bilgi edinmesini sağlamak için koltuk, masa ve kitaplıkları yeniledik. Bu anlamda kütüphanemizin yenilenmesine ve öğrencilerimizin daha modern şartlarda bilgi edinmelerinde bizden desteklerini esirgemeyen Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’a, Cizre halkı ve öğrenciler adına teşekkür eder, okuma bilincinin yükseltilmesi için tüm vatandaşlarımızı kütüphanemize davet ediyoruz” dedi.

Cizre Kaymakamlığı halkın daha rahat ve modern bir ortamda kitap okumaları ve ders çalışabilmeleri için kütüphanedeki mevcut kitap raf ve sandalyeler yenilenerek halkın hizmetine sundu. Baştan sona yenilenen mevcut kütüphanenin yerine yakın zamanda da yeni ve modern bir kütüphanenin hizmete açılacağı belirtildi.