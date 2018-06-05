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05 Haziran 2018 21:50

Cizre’de hastane personeli iftar sofrasında bir araya geldi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dr.

Cizre’de hastane personeli iftar sofrasında bir araya geldi

05 Haziran 2018 21:50

Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi personeli iftar sofrasında bir araya geldi.


Hastane bahçesinde düzenlenen iftar programına Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz, Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Hidayetullah Erzen, İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş, Şırnak, Silopi, İdil, Güçlükonak, Uludere Hastane Başhekimi ve idarecileri ile hastanede görev yapan doktor ve personelleri katıldı.


İftar programında kısa bir konuşma yapan Başhekim Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programını bu yılda geniş bir katılımla gerçekleştirdik. Bu programı düzenlememizdeki amacımız hastane içindeki birlik, beraberlik ve dostluğumuzu pekiştirmektir. Bu anlamda bu gecemize iştirak eden Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz başta olmak üzere Şırnak, Silopi, İdil, Güçlükonak, Uludere’den gelen bütün misafirlere teşekkür ediyorum dedi.


Program iftar yemeğinin verilmesiyle sona erdi.




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