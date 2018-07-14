Cizre’de ’Hayata iz bırak’ projesi

Belediye Başkanı Faik Arıcan, bebeklere altın takıp ailelerine mutluluklar diledi.

Cizre Belediyesi ’Hayata İz Bırak’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yeni bebeği olan bin ailenin evlerinin ziyaret edileceği belirtildi. Bu kapsamda 10 aile evlerinde ziyaret edildi. Cizre Belediye Başkanı Faik Arıcan talimatları ile tespit edilen aileler evlerinde teker teker ziyaret ediliyor. Yeni bebeği olan 10 aileyi evlerinde ziyaret eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, bebeklere altın takıp aileleriyle birlikte mutluluk içinde yaşamalarını diledi. Başkan Arıcan, “Belediyemiz tarafından hayata geçirilen bu projedeki amacımız ailelerimizin hayatı güzelliklerle karşılanması ve bunun bir anı olarak kalmasıdır” dedi.

Proje kapsamında ilçede bin ailenin ziyaret edileceği belirtildi.