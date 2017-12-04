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04 Aralık 2017 10:25

Cizre’de ‘HEM Faaliyetlerini Yaygınlaştırma ve İşbirliği’ toplantısı

Cizre’de Kaymakam Faik Arıcan’ın başkanlığında “Halk Eğitim Merkezi (HEM) Faaliyetlerini Yaygınlaştırma ve İşbirliği” komisyonu toplantısı yapıldı.

Cizre’de ‘HEM Faaliyetlerini Yaygınlaştırma ve İşbirliği’ toplantısı

04 Aralık 2017 10:25


Cizre Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Arıcan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya tüm kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Yapılan toplantı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Gümüş,2016-2017 eğitim öğretim yılında HEM bünyesinde toplam 329 kurs açıldığını belirterek, bu kurslara toplam 7 bin 62 kursiyerin katıldığını söyledi. Gümüş, 5 bin 300 açık öğretim lisesi ve 2 bin 645 açık öğretim ortaokullu öğrencisinin tüm iş ve işlemleriyle ilgili hizmetleri sunduklarını belirterek, “Bu eğitim öğretim yılında da 1 Eylül’den itibaren toplam 105 kursun açıldı. Bu kurslara da toplam 2 bin 336 öğrencinin katıldı. Bunun yanında Garnizon Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Çalışma ve Is Kurumu Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Tarım Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Çocuk Gelişim Merkezi, CADEM, Sitya Zin Ve Nur mah Destek evleri temsilcileri ile işbirliği halinde açılan ve açılması planlanan kursların değerlendirmesi yapıldı” dedi.




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