Cizre'de heyelan riski taşıyan alanlara belediye ekipleri müdahale etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde heyelan riski taşıyan alanlara Cizre Belediyesi ekipleri perde beton ve taş tahkimatı yaparak müdahale etti.

Cizre Sur Mahallesi Şahin Tepesinde daha önce meydana gelen toprak kayması nedeni ile heyelan riski taşıyan alanlara belediye ekipleri Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ın talimatı ile müdahale etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Şahin Tepesindeki çalışmayı yerinde inceledikten sonra Mem-u Zin Bulvarındaki kaldırım, refüj yenileme ve aydınlatma çalışmalarını yerinde denetledi. Arıcan, çalışmaların hızlandırılması yönünde gerekli talimatları verdi.