Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 12:28

Cizre’de iftar programı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi ve Kızılay Şubesi’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu iftar programında Cudi Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar aynı sofrada iftar açıp dua okudu.

Cizre’de iftar programı

05 Haziran 2018 12:28


Cudi Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar Cizre Belediyesi ve Kızılay Şubesinin Menderes Ortaokulu bahçesinde ortaklaşa olarak düzenlemiş oldukları iftar programında bir araya geldi. İftar programına Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Kızılay üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Arıcan, “Ramazan, paylaşmaktır, sevgidir, muhabbettir, hoşgörüdür ve ramazan birlikte olmaktır. Bu ramazanda Cizre Belediyesi olarak birçok organizasyona imza atıyoruz. Her akşam Hamidiye Kışlası’ndan Belediyemiz tarafından organize edilen iftar çadırında vatandaşlarımızla birlikte iftarımızı açıyoruz, onlarla birlikte oluyoruz, bugün Belediyemiz ve Kızılay ile birlikte siz Nur Mahallesi sakinleriyle, dostlarımızla bir araya gelip iftarımızı sizlerle paylaşalım dedik. Sizlerle birlikte olalım istedik. Katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç