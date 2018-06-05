Cizre’de iftar programı

Cudi Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar Cizre Belediyesi ve Kızılay Şubesinin Menderes Ortaokulu bahçesinde ortaklaşa olarak düzenlemiş oldukları iftar programında bir araya geldi. İftar programına Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Kızılay üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Arıcan, “Ramazan, paylaşmaktır, sevgidir, muhabbettir, hoşgörüdür ve ramazan birlikte olmaktır. Bu ramazanda Cizre Belediyesi olarak birçok organizasyona imza atıyoruz. Her akşam Hamidiye Kışlası’ndan Belediyemiz tarafından organize edilen iftar çadırında vatandaşlarımızla birlikte iftarımızı açıyoruz, onlarla birlikte oluyoruz, bugün Belediyemiz ve Kızılay ile birlikte siz Nur Mahallesi sakinleriyle, dostlarımızla bir araya gelip iftarımızı sizlerle paylaşalım dedik. Sizlerle birlikte olalım istedik. Katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.