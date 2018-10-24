Cizre'de ilk defa iki kapalı taş ameliyatı bir seansta yapıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde her iki böbreğinde ve üreter kanalında taş bulunan 19 yaşındaki Ömer Gezme'nin böbreklerindeki taşlar, Cizre'de Üroloji Uzmanı Op. Dr. Gökçe Dündar tarafından tek seansta alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikamet eden ve yaklaşık bir yıldır olan sağ yan ağrısı nedeniyle başvurduğu hastanelerde, böbrek taşı ile birlikte üreter taşı tespit edilen Ömer Gezme'nin taşları Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Gökçe Dündar tarafından tek seansta alındı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Gökçe Dündar,19 yaşındaki hastanın uzun süreden bu yana olan yan ağrısı nedeniyle gittiği hastanede üst merkeze sevk edildiğini belirterek, zaten yeteri kadar geciken operasyonun daha da ertelenmemesi için Cizre'de ameliyat edilmesine karar verdiklerini ifade etti. Dündar, “1 yılı aşkın bir süredir Cizre Devlet Hastanesi'nde 200'e yakın hastanın taşını endoskopik ya da perkütan, yani kapalı ameliyat ile aldım. Bu hastalarımın taşları çoğunlukla üreterdeydi. Az bir kısmında ise böbrekteydi. Ancak Ömer Gezme'nin taşları hem böbrek hem de üreterde yani böbrek çıkış kanalındaydı. 3 santimetrelik böbrek taşı ve 1 santimetrelik üreter taşı arasında da en az 25 santimetrelik mesafe bulunuyordu. Ameliyatı açık yapmanın fazla kanama, büyük yara izi ve uzun süreli hastanede kalış süreleri gibi birçok faktörden dolayı uygun olmadığını düşündüm. Her iki taşına da aynı gün ve kapalı yöntemle hastanemde müdahale ettim. 19 taşındaki hastamızın bu sayede çok az miktarda kanaması oldu, kan vermek gerekmedi ve 3 gün içerisinde taburcu oldu. Operasyonda idrar kanalına geçici olarak yerleştirdiğim stendi de 1 ay sonra çekince hastamız sağlığına kavuştu. Bunun gibi pek çok malzemenin bir arada bulunmasının gerektiği ameliyat için gerekli ekipmanları tedarik eden Başhekimimiz Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen'e ve her zaman yardımlarını esirgemeyen, anestezi ekibinden hemşirelerimize, tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.

“Güneydoğu'nun sıcağı idrar yollarındaki taş oluşumunu arttırıyor”

1 yılı aşkın bir süredir Cizre'de görev yaptığını ve bu süreçte 200'e yakın hastanın idrar yollarındaki taşını tedavi ettiğini ifade eden Üroloji uzmanı Op. Dr. Gökçe Dündar, “Cizre malum sıcağı ile çok meşhur bir memleket. Yazın 50 derecelerin üzerine çıkan sıcaklıklar ile birlikte hem solunum yolu hem de terleme ile çok fazla su kaybediyoruz. Ancak ne yazık ki yeteri kadar su içmiyoruz. Ciddi bir kalp yetmezliği gibi fazla su alımına engel olabilecek bir rahatsızlığı yok ise hastalarıma gün içerisinde yemeklerde alınan sıvının haricinde, en az 3 litre sıvı almaları gerektiğini ifade ediyorum. Bu sıvı alımının ise bir iki seferde değil, zamana yayılması gerekiyor. Bu nedenle genel olarak sıcak memleketlerdeki hastalarıma önerim, ‘Sabah kalktıktan, gece yatana kadar her saat başı bir bardak su için. Bunu da alışkanlık haline getirin' şeklinde” diye konuştu.

Hasta Ömer Gezme ise, “1 yıldır süre gelen ağrıları için civardaki pek çok hastaneye başvurdum ve nihayetinde Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Gökçe Dündar'a başvurduk. Yapılan tetkiklerden sonra hem böbrek hem de idrar kanalımda taşlar olduğunu ve bunlar için ameliyat yapılması gerektiği bana iletildi ve kabul ettim. Üroloji uzmanının yapmış olduğu başarılı ameliyatla memleketimin dışına gitmekten kurtuldum. Emeği geçen tüm doktor ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

“Günde 30-40 ameliyat yapıyoruz”

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Hidayettullah Erzen ise, şunları kaydetti:

“Hastanemizde günlük ortalama 30-40 civarında açık ve kapalı ameliyatlar yapılmaktadır. Teknolojik açıdan profesyonellik isteyen kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar hastalar için ameliyat sonrası daha konforlu, hastanede daha kısa süreli yatış ve daha küçük ameliyat izi demektir. İmkanların daha az olduğu ilçe devlet hastaneleri gibi yerlerde doktorun deneyimi ve tecrübesi çok önemlidir. Daha çok 3. basamak hastanelerde yani üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde yapılan bu ameliyatı, ilçe devlet hastanesinde yapan bir yılı aşkın süredir Üroloji branşında tek uzman olan doktorumuz Op. Dr. Gökçe Dündar'ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Hastamıza da acil şifalar ve sağlıklı bir hayat diliyorum” ifadelerinde bulundu.