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06 Temmuz 2018 12:27

Cizre’de İmar Barışı toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca başlatılan "İmar Barışı" çalışması için, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında Cizre’de bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Cizre’de İmar Barışı toplantısı

06 Temmuz 2018 12:27


Şırnak’ın Cizre ilçesinde muhtarlara yönelik “İmar Barışı” bilgilendirme toplantısı yapıldı. Cizre Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürü Vedad Gürgen, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan ve mahalle muhtarları katıldı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürü Vedad Gürgen başkanlığında gerçekleşen toplantıda İmar Barışı ve tarihi Cizre Surları üzerindeki yapılar ile ilgili çalışmalar ve değerlendirmeler görüşüldü.




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