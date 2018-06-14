Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 22:23

Cizre’de iş yerinde korkutan yangın

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki katlı bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Cizre’de iş yerinde korkutan yangın

14 Haziran 2018 22:23


Cizre’de bayram arifesinde bir iş yerinde aniden çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Dağ Kapı Mahallesi Eski çarşı kırmızı medrese mevkiinde Cüneyt Ezin’e ait iki katlı iş yerinde elektrik kontağından çıkan yangın bütün dükkanı sardı. Çevrede iş yerleri bulunan esnaflar da panikle kendilerini dışarı attı. Vatandaşların ihbarı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Cizre Belediyesine ait iki itfaiye aracı kısa sürede olay yerine ulaştı.İtfaiye ekipleri iş yerinin ikinci katındaki camı kırıp yangına müdahale etti ancak yangın sönmeyince iş yerinin kepenkleri vatandaşların yardımı ile kaldırıldı.Camlar parke taşı ve sert cisimlerle kırılarak itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi sağlandı.İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken,iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç