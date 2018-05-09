Cizre’de Katran Köyü Ortaokulu ve Aşağı Çeşme köyü İlk ve Ortaokullarında eğitim gören öğrencilerin hazırlamış olduğu deney ve araştırmaların yer aldığı stantlardan oluşan “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı” açıldı. Köy okullarında düzenlenen törene Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Hidayetullah Erzen, Özel İdare Müdürü Ahmet Ebem, Meslek Yüksekokulu Müdürü Vedat Sönmez, Milli Eğitim Şube Müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Katran ve Aşağı Çeşme Okullarındaki Bilim Fuarının açılışını Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Başhekim Mehmet Erzen ve MYO Müdürü Vedat Sönmez ile birlikte gerçekleştirdi. Kurdele kesiminden sonra Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, davetlilerle birlikte öğrenciler tarafından proje ve çalışmaların sergilendiği stantları dolaşıp, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Arıcan program sonunda proje hazırlayan öğrencileri ve danışman öğretmenleri tek tek tebrik edip başarılar diledi.