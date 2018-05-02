Cizre’de kıraathanelerde kütüphane köşesi

Kütüphane oluşturan kıraathanelere ücretsiz kitap hediye edilip, kütüphane için köşelik yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’ın talimatları ile ilçede okuma alışkanlığını kazandırmak ve okuma alışkanlığını arttırmak için “Her kıraathaneye bir kitaplık” projesi başlatıldı. Cizre Belediyesi tarafından organize edilen proje kapsamında ilk etapta ilçede 9 kıraathaneye kitaplık kuruldu. Proje kapsamında klasik eserlerin bulunduğu kitaplar teslim edildi. Arıcan, "Her belediyenin görevi yol, alt yapı ve park gibi çalışmalar yapmaktır. Bunun yanında gönülleri de yapmak lazım. Gönülleri vatandaşımıza yaklaşarak yapacağız. Kahvehanelerimizde vatandaşımız tabi ki hoşça vakit geçirmek için sohbet edip, oyun oynayacak ama hiç olmazsa bir yarım saat kitap okusalar bu alışkanlık haline gelir" dedi.