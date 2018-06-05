Cizre’de Kitap Kafe’nin temeli dualar eşliğinde atıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kayyum atanan Cizre Belediyesi tarafından Dicle Mahallesi Bırca Belek Parkı içerisinde yapımına başlanan Kitap Kafe’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Kitap Kafe’nin Temel atma programına Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Cizre Müftümüz Selahattin Yılmaz ve ilgili mühendisler katıldı. Okunan duaların ardından kafenin temeli Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan tarafından atıldı. Temel atma programında konuşan Arıcan, “Kitap kafeyi açmamızdaki gayemiz gençlerimiz, yaşlılarımız emeklilerimiz gelip, ücretsiz bir şekilde kitap, dergi ve gazete okuyabilmeleridir. Kitap Kafe’de günlük yerel ve ulusal gazetelerde bulunacaktır. Ayrıca okullarımızda okuma etkinlikleri kapsamında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz burada etkinliklerini düzenleyebilecektir. Gençlerimiz hafta sonları canlı müzik etkinliği, imza ve söyleşi günleri, yazarlarımız kitap ve tanıtım programlarını burada düzenleyebilecektir. Dernekler kültürel ve sanatsal faaliyetlerini yapabilecekler, Şehrimizin yeni bir kültür köşesi olacak inşallah, Bugün temelini attığımız Kitap Kafe’nin açılışını yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.